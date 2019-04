"Ik ha oardel oere lang allinnich mar brânwachtauto's heard"

Van der Veen wennet krekt bûten Parys, mar de gefolgen fan de brân wiene ek by har yn de buert goed te fernimmen. "Ik koe de reekwolken boppe de stêd wol sjen en ha oardel oere lang allinnich mar brânwachtauto's heard. It wie in drokte fan belang."

Van der Veen is learares. Se sjocht om har hinne dat de brân in soad impact op de minsken hat. "Ik jou les oan in groepke katoliken. Foar harren hat de brân safolle mear betsjutting as foar my. Ast leauwich bist, jout it noch wer in oare diminsje. Echt supertryst foar dy minsken."

Donaasjes foar weropbou

In dei nei de brân bespeurt Van der Veen foarsichtich optimisme. "Moandei wie de gedachte benammen: der falt net in soad te rêden. Tiisdei fûn ik minsken alwer in stik positiver. Der binne leau ik al in soad donaasjes binnenkaam om de katedraal wer op te bouwen, mar dat sil noch wol even duorje."