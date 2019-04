Gerben Jongsma: "It jout sa'n impact as je spylje"

Prinses Christina, dy't de útrikking die, fûn it wurk fan Jongsma bysûnder. "It leit in bytsje bûten har strjitsje,. Ik spile behoarlik moderne stikken yn ferliking mei de oare stikken. Dat wie foar har hiel bysûnder", seit Gerben.

De marimba, ferlykber mei in ksylofoan, is in yngewikkeld ynstrumint, mar Jongsma fynt it ek in prachtich ynstrumint. "It is sa prachtich om mei twa of fjouwer stokken akkoarden oan te slaan, en dat it sa'n impact jout as je spylje," seit er. "It is it moaiste ynstrumint dêr't ik ea op spile haw."