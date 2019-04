Fipronylsaak foar de rjochter: Hat NVWA neilittich west yn aaiekrisis 2017?

Wat de sektor dúdlik makke hat by de rjochtbank, seit Faber, is dat de NVWA earder al ynformaasje hie dat der fipronyl brûkt waard en dat se dat net dield hawwe mei de sektor, mei grutte skea as gefolch. Wy fine dit as hinnehâlders, seit Faber, mar it soe moai wêze as de rjochter dat ek fynt. Dan soene je it paad iepenje kinne nei skeafergoeding. Mar it allerwichtichste is dat de NVWA, as dit wer bart, earder ynformaasje dielt mei de sektor, sadat wy der yn in folle betider stadium wat oan dwaan kinne.

Dat der fipronyl brûkt waard wie al langer bekend. Yn de simmer fan 2017 kaam it oan it ljocht. De NVWA wist it yn jannewaris fan dat jier al. Dêr hawwe se neat mei dien, seit Faber, mei as gefolch dat it bedriuw Chickfriends syn gong gean koe. Dêrtroch rekken folle mear hinnen en stâlen besmet as wannear't de NVWA de ynformaasje fuortendaliks dield hie mei de sektor. Dan hiene de pikeboeren warskôge west.