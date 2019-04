Follybalfinale VC Snits is 'Wedstriid fan de Wike'

Trochdat konkurrint Set-Up '65 sneon ferlear fan Eurosped, gie de lêste wedstriid yn de kampioenspûl nergens mear om foar VC Snits. Dochs wûnen de froulju maklik mei 3-0 fan Zwolle. De finale tsjin Sliedrecht set dus woansdei útein. "Dat VC Snits de finale hellet, is al ôfgryslik knap", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber.

"It team is foar dit seizoen foar in grut part renovearre. Der kaam mei Paul Oosterhof in nije coach en hy naam fiif nije spylsters mei fan syn foarige klup. Dy spilen in nivo leger en dus is it hiel knap dat se it no ek op it heechste poadium sjen litte."