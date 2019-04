Pleatslik Belang: "Sluting Sybrandy's ramp foar toerisme yn de regio"

Ekstra klandyzje foar hotels en restaurants

Blomsma hat der sels ek wolris west mei syn pakesizzers. It is echt in begryp yn de regio en dêr fier bûten, fynt er. It park is fan ekonomysk belang foar alle oare toeristyske aktiviteiten yn Riis. Yn it doarp binne hotels, restaurants en ek in caravanpark. Mear oanrin betsjut mear klandyzje, ek foar de oaren.

Hope op dochs noch oername

Foar in lyts attraksjepark lykas Sybrandy's is in besikerstal fan 30.000 of 40.000 yn it jier poerbêst, seit Blomsma fan betinken. It wie wol bekend dat Sybrandy's in opfolger socht, mar dat it no dochs tichtgiet is wol skrikken foar Blomsma. It is in domper foar Riis en foar de hiele streek hjir. Wy as doarpsbelang fan Bakhuzen, Murns en Riis meitsje ús dêr soargen oer. Mar hy hat hope: Misskien dat der mei dizze publisiteit dochs noch in keaper komt. Der hoopje wy echt op. It soe moai wêze ast it dochs trochgean kinne soe, sa beslút Blomsma it petear.