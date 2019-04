Skoalbern lizze krânsen by oarlochsmonumint yn Ljouwert op Fryske befrijingsdei

By de seremoanje waarden foaral ferhalen ferteld en songen. Sa moat it ferhaal fan de Twadde Wrâldoarloch libben bliuwe by de jonge bern.

Neffens Peter Lamers, master op basisskoalle de Trilker, is dat net lestich: "Wanneer je over de oorlog begint, heb je meteen de aandacht van de kinderen. Iedereen vindt het zo'n indrukwekkende gebeurtenis, omdat de grootte ervan niet te bevatten is. Op het moment dat je erover praat, merk je dat de interesse en het onbegrip over wat er toen gebeurde heel groot is."

De skoallen dogge dit alle jierren. Se 'adoptearje' de monuminten om op dy wize it ferhaal troch te jaan oan de jongere generaasje.