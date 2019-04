Al 368 meldingen fan ûnfeilige ferkearssituaasjes: stiet dyn klacht der al by?

Omrop Fryslân hat it meldpunt ferline wike lansearre. In hiel soad minsken ha al in melding dien: der binne al 368 meldingen. Wat opfalt, is dat minsken faak oanjouwe dat op in plak te hurd riden wurdt en foar fytsers is de situaasje it gefaarlikst.

"Een melding bij Damwâld vond ik wel opvallend", ljochtet Eva Meesterberends, datasjoernalist by Omrop Fryslân, ta. "Dat gaat om het kruispunt in de Haadwei. Dat is vaak gemeld en er is veel op gestemd. Het was vroeger een rotonde en nu een kruispunt met een paal in het midden. Niemand weet meer hoe die zich moet gedragen en mensen zeggen dat het een keer mis gaat daar. Ik ben benieuwd hoe het eruitziet."