Minister Slob fynt dat der wol deeglik foarútgong is yn Fryske taalûnderwiis

De ûnderwiisynspeksje sil dit jier foar it earst sûnt 2009 wer in tema-ûndersyk dwaan nei it Frysk yn it ûnderwiis. Sa moat dúdlik wurde hoe't de kwaliteit fan de lessen is. It ûndersyk besjocht ek hoe't it foech fan de dosinten is en freget learlingen, dosinten en direkteuren nei it draachflak ûnder âlden foar Fryske les op de skoalle.

Just om't der ferbetteringen binne yn it Frysk docht de ûnderwiisynspeksje no op 'e nij ûndersyk, seit Slob. De ûnderwiisynspeksje wol ek yn kaart bringe oft de skoalbestjoeren sicht hawwe op de ûntwikkeling fan it Frysk op harren skoalle.