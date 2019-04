Aaipop wreidet festival út mei Aaikepop, spesjaal foar de bern

Al sûnt 1987 wurdt yn Nijlân it muzykfestival mei inkeld Frysktalige muzyk hâlden op twadde peaskedei. Om de jeugd yn de kunde komme te litten mei Aaipop, komt Stichting Aaipop dit jier op 22 april mei wat nijs: Aaikepop. It moat de jeugd in paste Aaipop-ûnderfining biede.