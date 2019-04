Attraksjepark Sybrandy's slút definityf de doarren

It park stie sûnt 2013 te keap, mar yn dy seis jier is it net slagge in keaper te finen. Snein 25 augustus is de lêste dei dat it park noch iepen is. De attraksjes en ynboel wurde dernei online ferkocht. Op harren webside lit it park witte dat it in dreech beslút west hat. "We hebben er lang en diep over nagedacht. Deze moeilijke beslissing gaat niet over één nacht ijs."

"Tige spitich"

Doarpsbelang Bakhuzen, Mirns en Riis fynt it spitich dat it park ticht giet. Neffens foarsitter Wink Blomsma wie it park in wichtige toeristyske attraksje foar de omjouwing. Der kamen alle jierren sa'n 40.000 minsken op ôf.