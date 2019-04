Reekplom sjoen boppe ôffaloven REC yn Harns

By de ôffaloven yn Harns wie snein oan de ein fan de middei in grutte reekplom te sjen. De wite reek kaam út it dak fan it gebou en net út de skoarstien. Omrin lit witte dat de plom te krijen hat mei it op'e nij opstarten fan de oven. Dy wie fan 22 febrewaris ôf sân wiken ticht foar grut ûnderhâld. De reek dy't frijkaam by it op 'e nij opstarten wie net skealik.