"Museumwykein past better by Fryslân as Museumwike"

Fan 8 o/m 14 april wie der in hiele wike lang ektra omtinken foar musea yn it hiele lân. "Dat dit in wike wurde moast, is lanlik besluten", leit Zwerver út. "Foar musea yn it westen docht it seker fertuten. Mar om in hiele wike aktiviteiten te organisearjen foar it publyk, dat is best dreech foar musea yn ús regio", fernimt se.

Gesellich drok

Dochs wie it ôfrûne wykein gesellich drok yn de Fryske musea. Museum Dokkum wie fergees iepen en hie spesjaal foar dat wykein in tal striptekeners útnûge. Ek yn it Fries Museum wie it drokker, mei om't it museum foar ien euro iepen wie.

De Museumfederaasje bliuwt him dan ek ynsetten foar it Museumwykein. Zwerver: "Wy bliuwe seker aktyf om musea te stimulearjen om mei te dwaan oan dit wykein om ris in hiel oar publyk te lûken as gewoanwei."