Komst wenarken nei De Burd soarget foar argewaasje

"Der binne trije arguminten tsjin de komst fan de wenarken", seit wurdfierder Sietse de Vries. Hy is al in skoft dwaande mei pogingen de komst fan wenarken op te kearen. "De earste is dat it ten koste giet fan de natoer dêr. De arken moatte passe yn it lânskip. De eask is dat se fuortfalle yn de natoer. Dan ha je in hege begroeïng nedich. Dan krigest beammen. It frjemde is dat it folsleine beammegebiet by de werynrjochting fan Swette de Burd krekt fuorthelle is. Der moast mear greide komme om sa de wyn frij spul te jaan foar de wettersport."

Tsjinstridich

Hein de Haan is as wethâlder ferantwurdlik foar de ferpleatsing fan de trije wenarken. Hy sjocht de tsjinstridichheid. "Maar dat geldt voor iedere plek", fynt er. "Het gaat om de herinrichting van Grou. Je gaat op zoek naar een plek waar ze ingepast kunnen worden. Als je die plek vindt, moet je kijken wat er moet gebeuren om ze in te passen."

Tagonklikheid

In oar beswier is de tagonklikheid. Tsjinstanner De Vries: "Yn it ferline binne der ôfspraken makke oer de tagonklikheid fan it eilân. Doe is mei de gemeente en provinsje ôfpraat dat eltsenien der eins frij gebrûk fan meitsje kin. Dat bart no ek, want wettersporters kinne harren boat oanlizze oan de steigers fan de Marrekrite. As der aanst wenarken lizze, kin dat net mear. Dat wurdt dan opjûn troch de gemeente."