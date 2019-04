Trije winners by iepening skûtsjeseizoen yn Langwar

Sy waarden alletrije trije kear earste. Dêrom ha se eksakt likefolle punten en moatte se de kampioenswimpel diele. Ferline jie wie it foar it earst dat der in dielde winner wie.

It skûtsjesilen by Langwar is de iepening fan it seizoen. De skûtsjes sile yn ferskate difyzjes op basis fan lingte. Dit wykein wie de alfde edysje.