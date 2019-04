Johnny Jansen: "Nog genoeg om voor te knokken"

"In de eerste helft hebben we heel aardig gevoetbald", giet Jansen fierder. "Soms wat opportuun, maar soms ook echt goed voetbal. Daar heb ik zeker de eerste helft van genoten."

Mar yn de twadde helte hie SC Hearrenfean it in stik lestiger mei FC Grins. "Je ziet gewoon dat zij het over gaan nemen", seit Jansen. "Ze gaan wisselen. Ze brengen heel snel de lange bal. En wij waren toch een beetje onder de indruk, blijkbaar. Uiteindelijk probeer je dat te organiseren."

Dat slagge net op tiid en Grins naam in punt mei út it Abe Lenstra Stadion. Jansen woe winne, mar sjocht wol perspektyf. "Hier kun je zeker verder mee. We hadden hem willen winnen, misschien wel moeten winnen. Maar uiteindelijk kijken we met een goed gevoel terug."

Jansen bliuwt striidber

De efterstân op in plak dat rjocht jout op play-offfuotbal is seis punten. Dat liket mei noch fjouwer wedstriden net mear mooglik, mar Jansen bliuwt striidber. "Het is nog niet over. We hebben nog genoeg om voor te knokken. Elke wedstrijd wil je winnen. Daar gaan we voor."

Foar de wedstriid waard dúdlik dat Sam Lammers net meidwaan koe. Hy hie noch te bot lêst fan in blessuere. "Dat Sam niet meedeed is zeker een domper. Hij heeft begin van de week in zijn kuit geschoten. We hebben hem getest en wilde het risico niet nemen."