Epke: "Hiel noflik dat ik myn soan direkt yn de earmen nimme kin"

"De flechteleminten wiene it belangrykste, dat rûn allegear hiel soepel. It diel dêrnei wie ek hiel strak. Normaal lit ik dêr wolris wat lizze, no net. De útfiering wie super. Ek by de ôfsprong ha ik neat ferlern. Echt ien fan myn bêste oefeningen ea."

De olympysk kampioen fan 2012 en trijefâldich wrâldkampioen hat it gefoel dat er wer yn topfoarm is. "Ik ha even in dip hân yn de perioade rûn de Spelen yn Rio de Janeiro, 2016. No ha ik op it WK sjen litten dat ik der noch bin. Mar dat it no in pear toernoaien efterinoar slagget, dat fyn ik sels ek bysûnder. Dat jout fertrouwen nei kommend jier ta." En dat is wichtich, want dan binne de Olympyske Spelen yn Tokio. "Soargje dat ik fit bliuw en fierder sa trochgean."