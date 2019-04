VC Snits mei oertsjûgjende oerwinning nei finale om lânstitel

De wedstriid fan VC Snits tsjin Regio Zwolle wie dus net mear wichtich foar de einstân yn de kampioenspûl, mar dochs lieten de Snitsers sjen de goede foarm te pakken te hawwen. Mei de setstannen 25-19, 25-16 en 25-20 waard Regio Zwolle wer nei hûs ta stjoerd.

Yn de finale nimt VC Snits it op tsjin regearjend kampioen Sliedrecht Sport, dy't al in skoft wis wie fan de finale. Wa't yn de finale as earst trije wedstriden wint, is kampioen. Sliedrecht is de favoryt: sy waarden dus mei ôfstân earste yn de kampioenspûl en binne boppedat regearjend kampioen.