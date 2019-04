Puntsje foar Hearrenfean yn noardlike derby tsjin FC Grins

Yn de lêste minuten foar it skoft barde neat opmerkliks mear op it fjild, wol dernjonken: út it fak mei de Grinssupporters wei waard in fjoerwurkfakkel nei in fak Hearrenfeansupporters smiten. Skiedsrjochter Bas Nijhuis liet omroppe dat er it duel stillizze soe as it noch in kear barde.

Grins, dat yn de earste helte dus eins nea gefaarlik waard, sette nei it skoft wol goed útein. Hearrenfean-doelman Warner Hahn moast yn aksje komme by in skot fan Kaj Sierhuis. Yn dy faze fan de wedstriid diene de twa ploegen net bot ûnder foar inoar. Lucas Woudenberg skeat in pear meter oer nei't in corner ôfsloech.

Op de peal

Twa minuten letter wie it hast 2-0. Thorsby spile Rienstra oan, dy die in aksje nei links en skeat hurd op de peal. Ek Vlap liet Padt noch even skrikke mei in skot fan ôfstân, mar de doelman bokste de bal fuort.

Dêrnei sette Grins útein mei in offinsyf. Ynfaller Paul Gladon kopte earst noch yn de hannen fan Hahn. De doelman moast dêrnei nochris twa kear yn aksje komme. Hy kearde in hurd skot fan Bart Chabot. De rebound wie foar Ilias Bel Hassani, mar op 'e nij siet Hahn der goed by.

Gladon 1-1

It bliek útstel fan eksekúsje. Nei in oere spyljen krige Bel Hassani alle romte om foar te setten fan de rjochterflank ôf. Gladon, dy't Grins de ôfrûne wiken al twa kear de winst besoarge as ynfaller, skeat raak mei in folly: 1-1.