Dielnimmers moasten bikkelje by swierste Harnzer sloeperace ea

It Harlinger Kampioenschap Sloeproeien wurdt sûnt 2009 organisearre troch de roeiferiening Okke Hel út Harns. De tocht fan sneon hie in lingte fan 15 kilometer en de sloepen moasten fuort oan it begjin de wylde en kâlde Waadsee op.

It like de organisaasje in moaie tarieding op de kommende HT Race. Mar mei in straffe wyn, en snie en hagelbuien wie de race om it Harnzer kampioenskip wol hiel wat oars as de gemiddelde HT Race.

De swiere striid waard úteinlik by de manlju wûn troch Grutte Bear, en by de froulju wie it de sloep Lytse Bear dy't as earste oer de finish kaam. Beide sloepen komme fan De Jouwer.

Folchskippen, Rykswettersteat en de KNRM hawwe ûnder de race tafersjoch hâlden op de dielnimmers, en derfoar soarge dat elk ek wer feilich nei Harns werom komme koe.