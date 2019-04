Nacht van de Filosofie lûkt soad belangstellenden yn Ljouwert

It boadskip wie: wy minsken stuntelje troch it libben, dat is no ien kear sa en dêr moatte we mar frede mei ha. "Als je mislukt, doe het dan tenminste mooi", sei filosoof Menno de Bree út Grins.

De Bree, auteur fan 'Het Eeuwige tekort', helle de ferneamde tips foar in lokkich en suksesfol libben ûnderút. "Optimistisch zijn, in het nu leven, in balans zijn, doen wat je wilt, volg je passie, we kennen ze allemaal maar er klopt volgens mij helemaal niks van."

Filosofe Stine Jensen gong yn op de fraach hoe slim it eins is dat je it net rêde yn de polityk, sport en wurk.