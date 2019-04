Befrijingsfestival Ljouwert hat ferlet fan frijwilligers

Der binne ûnder oare minsken nedich yn de technyk, de hoareka en by it skjinmeitsjen.

Kommende tiisdeitejûn is der in briefing oer de taken dy't je dwaan kinne as frijwilliger.

Op it festival binne ferskate poadia. Douwe Bob stiet op it haadpoadium. Ek Kraantje Pappie komt dêr. De Fryske ambassadeur dit jier is Pyn.