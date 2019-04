Film 'Holwerd aan zee' folget inisjatyfnimmers yn syktocht nei jild

Yn Holwert is in pear jier lyn it plan ûntstien om de dyk troch te brekken sadat har terpdoarp wer oan de Waadsee komt te lizzen. Holwert driget troch de krimp in spûkdoarp te wurden. Mei dit plan hoopje de inisjatyfnimmers nij libben yn it doarp te bringen en toeristen te lûken.

Fjouwer mannen lûke it plan Holwerd aan Zee: Marco Verbeek (supermerkeigener), Hessel Hiddema (jirpelboer) Theo (ynspekteur by VWA) en Jan Zijlstra (amtner). De film folget de mannen yn har syktocht nei jild. Slagget it om de nedige 65 miljoen euro by elkoar te krijen? Geane de boeren akkoart dat har fruchtbere lân ûnder wetter set wurdt?

Ta har eigen fernuvering leit de iene ynstânsje nei de oare jild op it kleed. De oare Holwerters wurde entûsjast oer de plannen en der ûntstiet in dynamyk dy't it doarp ferbynt.

De film is makke troch Kees Vlaanderen yn koproduksje fan Human en Moondocs.