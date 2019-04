Auto yn de brân yn Snits; fytsen yn it Feanster wetter; rêstige útgeansnacht yn Ljouwert

De útgeansnacht yn Ljouwert is op ien ynsidint nei rêstich ferrûn. Tsjin trijen waard in 20-jierrige ynwenner fan de gemeente Hearrenfean sneontenacht oanhâlden foar mishanneling yn in hoarekagelegenheid op it Ruterskertier. Hy hat in lokaal hoarekaferbod foar in jier krigen.