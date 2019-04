VC Snits troch setferlies Set-Up wis fan finale earedifyzje

De follybalsters fan VC Snits binne wis fan in plak yn de finale fan de earedifyzje. De Snitser froulju hiene har ôfrûne wykein al hast fersekere fan in wedstriid tsjin nûmer ien Sliedrecht Sport, mar troch setferlies fan konkurrint Set-Up '65 sneontejûn is dy finale no echt wis.