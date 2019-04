Cambuur-oanfierder Schilder: "De club heeft te veel twijfels"

Schilder is net de iennige Cambuur-spiler dy't gjin nij kontrakt krijt. Fan de hjoeddeistige seleksje binne der neist Schilder leafst alve spilers dy't nei dit seizoen fuortgeane. Fan de seleksje fan no hat no hast elkenien dúdlikheid. Cambuur giet allinne noch yn petear mei middenfjilder Kevin Jansen. Hy kaam yn de winterstop en tekene doe in kontrakt foar in healjier.