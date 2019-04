Eardere Miro yn Ljouwert ticht foar ferbouwing: "Alleen de vier buitenmuren blijven staan"

Om it middeisoere hinne wiene al aardich wat skappen leech. "Het gaat heel snel, als we niet aanvullen", seit manager Sjaak Wagenaar. Hy hie tocht dat de earste minsken al om acht oere foar de doar stean soene, mar dat foel ta. "Maar een uurtje later begon het aan te lopen." Produkten wurde mei koarting ferkocht. It hâldbere guod dat dan noch oer is, wurdt opslein en al it farske guod wurdt ophelle troch de Voedselbank.

De ferbouwing is nedich om it mear as fjirtich jier âlde gebou by de tiid te krijen en dat it wer oan de hjoeddeiske easken foldocht. "Alleen de vier buitenmuren blijven staan, de rest wordt allemaal verbouwd. Bij eerdere verbouwingen is wat lap- en plakwerk gedaan. Nu doen we het grondig."

De Albert Heijn yn dizze foarm sit der al 14 jier yn. "We gaan alles vervangen, alles wordt nieuw, de winkelroute wordt nieuw. Er komt veel meer vers in."

It personiel fan de supermerk sil yn oare fêstigingen oan de slach. "Een deel is vrij, op vrijwillige basis."

Hy hopet sneontejûn om acht oere de winkel leech te hawwen. De ferbouwing sil in lytse fjouwer wiken duorje. Op 8 maaie geane de winkels wer iepen. Yn it kompleks komt mooglik in Aldi, de kontrakten dêroer binne noch net tekene.