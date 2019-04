Argyf mei 180.000 oarlochsslachtoffers wurdt digitaal tagonklik

It argyf fan Jack Kooistra moat net sjoen wurde as in út de hân rûne hobby. Kooistra wol foaral de neibesteanden helpe mei it jaan fan ynformaasje. Hy fynt it wichtich dat neibesteanden treast, rêst en dúdlikheid krije sadat se it ferlies ferwurkje kinne.

Fryske Wiesenthal

Jack Kooistra wurdt ek wol de Fryske Wiesenthal neamd omdat hy in soad oarlochsmisdiedigers opspoard hat. Hy is no 89 jier en noch altyd alle dagen dwaande mei it sykjen nei gegevens.

Digitalisearring

In groepke fan fjouwer manlju is op dit stuit dwaande alle kaarten fan slachtoffers te digitalisearjen. It doel is dat de kaartsjes allegear op de foto set wurde, sadat it argyf feilich steld wurdt. Fierder wurdt de ynformaasje op de kaartsjes op in website publisearre: www.wo2slachtoffers.nl