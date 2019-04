'Knappe kop' Floor Beks hellet sulver by Europeeske wiskundewedstriid

De Europeeske Wiskunde Olympiade is in jierlikse wedstriid foar de bêste wiskundelearlingen fan it middelber ûnderwiis. It is de bedoeling om famkes te stimulearjen om harren wiskundetalint te benutten.

De dielnimmers krije yn twa dagen tiid, seis wiskundige opjeften foar de kiezzen. Se hawwe dan fjouwer-en-in-heal oere om de opjeftes op te lossen. Om mei te dwaan oan de Europeeske Olympiade moatte de dielnimmers earst de finale fan de Nederlânske Wiskunde Olympiade helle hawwe.

Njonken de sulveren medalje fan Floor Beks, wiene ek har teamgenoaten suksesfol: Hanne Snijders út Rotterdam en Sièna van Schaick út Woerden hellen beide in brûnzen medalje. De froulju bedarren mei harren team op it 27ste plak yn de lanneranking. Yn totaal diene der 50 lannen mei oan de Olympiade.

Takom jier wurdt de Europeeske Wiskunde Olympiade yn Nederlân hâlden.