Follybalsuskes Hester en Marrit Jasper binne selektearre foar Oranje

Hester Jasper fan VC Sneek is foar it earst selektearre foar Oranje. Se stiet op de longlist fan 30 spylsters dy't yn maaie begjinne mei de tarieding op de ynternasjonale toernoaien. Ek har âldere sus Marrit Jasper stiet op dy longlist. Dat is gjin ferrassing: Marrit heart al langer by de nasjonale seleksje.

Oranje hat dizze simmer fjouwer belangrike toernoaien: de Volleyball Nations League, it Olympysk kwalifikaasjetoernoai, de World Cup en it Europeesk kampioenskip. Letter bepaalt de bûnscoach noch wa't der ôffalle. It is gebrûklik dat der 14 spylsters meigean nei in toernoai.