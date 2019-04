Snie yn april: op tal fan plakken is Fryslân eefkes wyt

Bliuwt it kâld?

Ek sneontejûn en -nacht is benammen yn it Waadgebiet ek noch kâns op in winterske bui of in buike. De kommende nacht 2 graden op it Waad oant 0 of -1 graden earne oars.

Sinne

Fan moandei ôf krije we hegere temperatueren. It peaskewykein krije we sels in soad sinne.