Brûnzen Froulju fan Fryslân steane teplak yn Ljouwert

De seis brûnzen boarstbylden fan de Froulju fan Fryslân steane fêst teplak yn Ljouwert. Sûnt oktober 2018 stiene se tydlik yn it Amelius van Oenemapark op It Hearrenfean. No steane se yn Ljouwert op in hoeke fan de Snekertrekwei oan it wetter, flakby it gebou fan Rykswettersteat.