GrienLinks njonken koälysje: "PvdA hat tegearre mei de oaren in oare kar makke"

"Wy moatte dizze formaasje mar ris besjen. Der binne 22 sitten, dat bin der net in hiel soad, dus dat is wol dreech mei de dossiers dy't foar ús lizze. Dêrneist is it sa dat wy earst mar ris sjen moatte oft de FNP wol meigiet yn de enerzjystransysje as it giet om wynmûnen en wynenerzjy", antwurdet Sikkes-Van den Berg op de fraach wat GrienLinks no dwaan sil.

"Wy hawwe noch in soad fraachtekens, en as wy it oer betrouwen hawwe, freegje wy ús ôf hoe djip dat sit."