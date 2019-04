FNP-partijlieder Johannes Kramer: "Ik bin altyd wiis mei de PvdA"

No sil de FNP sjen moatte oft se der útkomme kinne mei CDA, PvdA en VVD. Op it mêd fan wynmûnen lizze de stânpunten net ticht byinoar. "We ha sein: gjin nije wynmûnen op lân derby", seit Kramer. "En we binne noch hieltyd prinsipieel: net mear wynmûnen op lân as wat we yn 2015 nei in swier debat ôfpraat ha. Fryslân moat gjin enerzjyfabryk wurde. Tagelyk steane we wol foar in opjefte op it mêd fan klimaat en feangreide. Dêr wolle wy ús bydrage oan leverje. Dêr binne doarpsmûnen in ûnderdiel fan, mar it giet ús om it behâld fan it lânskip en dêr passe gjin nije wynmûnen by."

Ek wat krije

"We moatte no fierder mei-elkoar prate", seit Kramer oer it ferfolch fan it proses. "We ha betrouwen útsprutsen dat we derút komme kinne soene. Dêr rin ik net op foarút. We wolle wol oan dy boppegrins fan it tal fêststelde wynmûnen fêsthâlde. Wêr't je wat litte, moatte je ek wat krije."

Op oare mêden sjocht de FNP grutte kânsen yn de gearwurking mei de PvdA. "Der lizze grutte opjeften op it mêd fan feangreide en lânbou. Dêr tinke de PvdA en wy wakker gelyk oer", seit Kramer.