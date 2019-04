Fernijde fargeul tusken Amelân en Holwert offisjeel iepene

De iepening fûn plak op de pier fan Holwert en waard dien troch Gerard van Klaveren, boargemaster fan It Amelân, Ger van Langen, direkteur fan rederij Wagenborg en Mieke Attema fan Rykswettersteat.

Rykswettersteat hat tusken mids jannewaris en ein maart 300.000 kúb út de Waadsee baggere om de bocht ôf te snijen. It slyk en sân dêrfan is yn de âlde fargeul smiten. It duorret noch wol in skoftsje foardat it nije diel fan de geul ta rêst kaam is. As dat sa is, moat de oertocht sa'n trije minuten koarter duorje.

Punt fan soarch

De fargeul nei It Amelân is al jierren in punt fan soarch. De geul sliket hieltyd ticht, wêrtroch't de fearboat by leech wetter faak fertraging oprint of fêst komt te lizzen.

It ôfsnijen fan de fargeul is ûnderdiel fan de ferbetteringen dy't útfierd wurde. It earste part by Holwert, dat de floedgeul neamd wurdt, is no klear. It twadde diel, de Reegeul, by It Amelân folget mooglik letter noch. Mar dat is noch net dúdlik.