Surhuzum Open Air komt mei twadde edysje

It festival is op deselde lokaasje as ferline jier: by Ophûs. Ferline jier wie it festival útferkocht. Neffens it bestjoer soene se dus útwreidzje kinne, mar dat dogge se net. It soe hegere kosten en mear risiko's mei him meibringe, en de sfear wurdt dan ek net better, fine se.

De twadde edysje fan Surhuzum Open Air duorret twa dagen: freedtejûn 21 juny en saterdei 22 juny. Yn totaal komme der tsien bands.