Boargemaster wol yn petear mei kafee: "Maatregelen om verstoringen te voorkomen"

De rjochter seit dat de boargemaster wol it foech hie om it kafee te sluten, mar fûn de sluting yn dit gefal net reedlik. In sluting is bedoeld om in ein te meitsjen oan de fersteuring fan de iepenbiere oarder en feiligens. Omdat it hjir mar om in ienmalich probleem giet, hoecht it kafee net in moanne ticht, seit de rjochter.