Beurtskip Grou nei restauraasje feestlik te wetter litten

Beurtskipkes ûnderhâlden eartiids de ferbining tusken stêd en doarp. De namme krigen se om't se om de beurt nei in stêd of doarp fearen, mei pakjes en oar guod. "In kommisje hie dit skipke al hiel lang op it each. It skip lei in Zoutkamp, dêr't it brûkt waard as fiskersskip. Op it sâlte wetter giet it hurd efterút mei sa'n skip. It is letter restaurearre ta rekreaasjeskip", fertelt Veldboom.

Lear-wurktrajekt

It wiene mannen lykas Harry Amsterdam, Tony Brundel, Jelle Talsma en Berend Mink, dy't allegearre fûnen: dit skip moat wer farre, om't in histoarysk skip is. It hat tal fan wedstriden wûn. Doe is it keppele oan in lear-wurk trajekt fan de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.