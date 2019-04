Earste serieuze test lûdsmjitnet fleanbasis Ljouwert smyt tefreden reaksjes op

Anton den Drijver, âld-kommandant fan de fleanbasis Ljouwert en adviseur fan it lûdsmjitnet is optein. "We kregen al vrij snel het verzoek van omwonenden om microfoons bij te plaatsen. We hebben er twee, drie extra weten te plaatsen." It net is al in oantal wiken aktyf en de fleantugen, startbanen en lûdsmjitpunten binne te sjen op in spesjale webside.

De ûntwikkelers fan it lûdsmjitnet binne drok dwaande om alles ôf te stellen, sadat der in goed byld ûntstiet. Den Drijver: "Dan heb je testgegevens nodig. Normaal gaan er op een dag zo'n tien toestellen weg. Dan ben je maanden bezig om alles goed af te stellen. Deze oefening is dan ideaal met al die starts en landingen."

Webside drok besocht

Gerard Veldman fan doarpsbelang Jelsum-Koarnjum is ek tefreden. "Ja, it hat twa wiken draait no en ik hear dat in soad minsken de webside brûke. We ha it hjir yn Jelsum en Koarnjum aardich foar de kiezzen hân. Hast alle starts giene oer it doarp hinne. Dat is de ynfloed fan de 'weergoden'."

Yn it doarp is goed nei de webside sjoen, fernimt Veldman. "Ja, elkenien dy't je der oer oansjitte op strjitte, seit dat se sjoen ha nei de side. Dat is allinnich mar goed."