SC Hearrenfean mei nije trainer tsjin FC Grins: "Nu moeten wij reageren"

"Het ontslag van Olde Riekerink kwam voor mij als een verrassing. In eerste instantie ben je dan murw geslagen, maar dan dan komt ook de vraag of wij het als staf willen overnemen. En dat wil ik. Ik ben al zolang bij deze club en ik voel de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dit is wat ik altijd in de toekomst wilde, en dat is nu in een stroomversnelling geraakt", seit Jansen.

Boetekleed

Ek foar oanfierder Stijn Schaars kaam it op non-aktyf setten fan Olde Riekerink as in ferrassing. "Wij moeten als spelers het boetekleed aantrekken voor de matige prestaties van de afgelopen weken. Het is heel makkelijk om te wijzen, maar we moeten vooral bij onszelf te rade gaan. De trainer is er nu uit, nu moeten wij reageren", sa seit Schaars.

"Ik denk dat er vanuit de club zoiets is van als we nog iets willen en we zeggen het vertrouwen in de trainer op, dan moeten we het nu doen. Want na Groningen hoeft het niet meer. Tegen Groningen moet er gewoon gewonnen worden."

Winterstop

FC Grins is nei de winterstop dwaande mei in knappe searje. Yn totaal pakte de ploech fan trainer Danny Buijs al 26 punten, tsjinoer 15 punten yn de earste seizoenshelte. Dochs wit Grins mar dreech it doel te finen. Sa skoarde se yn de lêste fiif wedstriden mar trije kear, mar tsjin ADO Den Haag, De Graafschap en Excelsior smiet dat wol de folle winst op.