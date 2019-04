Trije fergeze festivals Drachten fierder as In De Tuin

In De Tuin wurdt holden op freed 7, saterdei 8 en snein 9 juny. It is de opfolger fan it rock-/bluesfestival Jûn fan Peije, dancefestival Dencity en fan Popcity. De genres komme werom op it nije festival, mar dan yn it ramt fan In De Tuin.

De earste ferneamde nammen binne DeWolff, Donnie en Sabrina Starke. De folsleine line-up moat noch bekend makke wurde.