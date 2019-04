Agraryske kollektiven begjinne mei it monitoarjen fan stienmurden

Yn de ôfrûne jierren is it oantal stienmurden foars tanaam. Der wurdt tocht dat yn in oantal greidefûgelgebieten de stienmurd in grut diel fan de greidefûgelaaien opyt. Mooglik sels mear as de foks. Oft dat echt sa is, wurdt no mei kameramonitoaring fêststeld.

As nei ôfrin fan it briedseizoen fêststiet dat de stienmurd in wichtige rol spilet by de predaasje fan greidefûgelnêsten, wolle de kollektiven foar de oanbelangjende gebieten tegearre mei oare belutsen partijen sjen oft der fia de Faunabeheereenheid in ûntheffing foar it fangen en deadzjen oanfrege wurde kin.