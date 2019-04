Kening Willem-Alexander iepene freed Koningsspelen op De Lemmer

De bern op 'e Lemmer hiene in folslein programma taret foar de kening. Earst mocht de kening oanskowe by it Koningsontbijt, wêrnei't de Koningsspelen offisjeel fan start koene mei it nûmer Pasapas fan Kinderen voor Kinderen. Ek brocht kening Willem-Alexander noch in besite oan de sportaktiviteiten op it skoalplein fan De Arke.