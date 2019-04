Skoallefytstocht: 1.000 bern stappe freed op de fyts

De totale rûte is sa'n 60 kilometer, mar bern kinne ek kieze foar in koartere rûte. Spesjaal foar de fytstocht giet it pontsje Wynser Oerset earder yn de feart. De tocht is bedoeld om skoalbern bewege te litten, mar ek om se by te bringen hoe't je as fytser feilich dielnimme oan it ferkear. Op drokke punten wurde ferkearsregelers ynset.