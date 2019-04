Nicole Steigenga: "Watfoar fytser ik bin, wit ik sels eins ek noch net"

Heit Sierd Steigenga

Nicole har heit hat ek hurdfytster west. Ynternasjonaal is er net trochbrutsen, mar hy hat yn Nederlân wol in soad kriteariums wûn. "Heit skept noait sa op oer wat er allegearre wûn hat. Ik praat wol in soad oer it fytsen mei him. Heit hat altyd in soad moaie ferhalen dêroer. Mar ek tips dêr't ik echt in soad oan haw. Dêr bin ik wol bliid mei."

As de koersen yn de buert binne, lykas no en ferline wike mei de Ronde van Vlaanderen (Steigenga helle de finish dêr net), rydt heit Steigenga har faak nei de races ta. En yn it wykein, as der gjin koersen binne, is se thús. "Ik haw in keamer op Papendal. Dêr studearje ik fysioterapy."

Mei help fan de stúdzjebeurs kin se it allegearre in bytsje betelje. Want yn tsjinstelling ta it manljusfytsen, is it net bepaald in fetpot. "It is net sa dat ik der in hûs of myn bôle fan keapje kin. Dat is by de froulju echt hiel oars."