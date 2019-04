Omgean mei it ferlies fan dierberen as dûnsfoarstelling

Schreur rekke net allinnich har man kwyt: flak dêrfoar ferlear se ek har heit. Yn de foarstelling Rauw sjogge we troch Schreurs eigen nei de rouferwurking. Marlien Seinstra is net allinnich de goreograaf fan it stik, se is ek in goede freondinne fan Schreur.

Jocco Eijssen, de man fan Schreur, wie ien fan de lieders fan LF2018. Hy ferstoar oan in hertoanfal. Yn de tiid dêrnei hat Seinstra Schreur bystien. Yn dy perioade ûntstie it idee foar dizze foarstelling. Schreur hat de foarstelling no in pear kear sjen litten oan minsken. Sy wurde altyd rekke troch it ferhaal. It hâldt de sjoggers in spegel foar.