Noch ien kear jachtfleantugen oankommen sjen op lêste dei Frisian Flag

Om yn Marsum alles yn goede banen te lieden, wiene der ferkearsregelers, in apart parkearterein mei hûnderten auto's en by de bult sels in soarte fan doarpke mei in patatwein, mobile húskes en in ynformaasjetinte.

Fleanbasis Ljouwert is fan 1 oant 12 april gasthear fan 'e grutte ynternasjonale oefening Frisian Flag, mei dielname fan likernôch fyftich jachtfleantugen. Freed fljocht elk wer nei syn eigen thúsbasis.