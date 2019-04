Alde stedhûs fan Boalsert wurdt kultuer-histoarysk sintrum

It stedhûs fan Boalsert is ien fan de wichtichste monuminten yn de provinsje Fryslân, seit wethâlder Stella van Gent. De Tijd wurdt in belangryk moetingplak foar Boalserters en foar minsken dy't dêr fier bûten wenje, giet se fierder.

De nije romte en it stedhûs wurde mei-inoar ferbûn troch in publyksromte, mei in lêsseal, digitale presentaasjes en toeristyske ynformaasje. Der komt ek in auditoarium mei plak foar hûndert besikers, dêr't lêzingen, tentoanstellingen en oare kulturele aktiviteiten hâlden wurde kinne.

It hiele projekt kostet sawat 13 miljoen euro. Dat is mear as dêr't earder fan útgien waard. De gemeenteried moat noch in beslút nimme oer de nij- en ferbouplannen. It is de bedoeling dat noch foar de simmer begûn wurdt mei de restauraasje en ferbouwing.