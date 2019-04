FIDEO: Skoalbern De Arke riede har ta op besite kening

De loper leit al út foar in moaie, oranje ûntfangst. En net allinnich de kening komt: ek Sven Kramer, it koar fan Kinderen voor Kinderen, it Jeugdjournaal én Ron Boszhard en Britt Dekker fan Zapp bringe freed in besite oan De Arke. Ald-toptennisser Richard Krajicek is der ek by: hy lûkt al jierren de karre fan de Koningsspelen.

Op en om de skoalle hinne wurdt tongersdei alles noch ree makke. Mei in hiel protte yn it oranje fansels. De flagge bûten de skoalle hinget al út en binnen binne de bern drok oan it reptearjen foar in ûnferjitlike dei.