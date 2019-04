Coach Symen Abe Hoekstra pakt it oars oan: Aaisykje as fuotbaltaktyk

Yn it foarjier is Hoekstra regelmjittich yn it fjild te finen. Hy mei graach aaisykje. "Dit is de neisoarchperioade. Dan bin ik ien of twa kear yn de wike yn it fjild. It is lekker om de holle leech te meitsjen. En do kinst oer saken neitinke, oer de training of oer de kommende tsjinstanner", fertelt Hoekstra, as er in omgong makket troch it lân by Koarnjum. Der sitte meardere ljippen yn it fjild en Hoekstra hat noch net alle nêsten fûn. Om se te beskermjen tsjin de boeren, pleatst de ynwenner fan Koarnjum stokjes by de nêsten.

It sealfuotbaljen spilet altyd yn de holle fan Hoekstra. Hy wie coach by ferskate sealfuotbalklups, mar no is er dwaande mei syn fjirde seizoen yn Drachten. Dochs is dit krekt in jier wêryn't it minder giet. De earste fjouwer plakken yn de earedifyzje jouwe rjocht op de play-offs, mar Drachtster Boys stiet fiifde mei noch ien wedstriid te spyljen. Neffens Hoekstra siet der net mear yn. "We moatte realistysk wêze. As we der yn de lêste wedstriid noch om spylje, dogge we it goed. En dat dogge we no. We moatte winne en dan ôfwachtsje wat der bart. As we it net helje, dan hawwe we der yn alle gefallen alles oan dien."