Ferbetteringen oan it spoar Noard-Nederlân sette útein

It stasjon fan Zwolle is in wichtige skeakel tusken de stêden Zwolle, Grins en Ljouwert. Alle dagen stappe sawat 60.000 reizgers oer yn Zwolle. En dat tal groeit noch hieltyd. Dêrtroch is it spoar by Herfte in drok knooppunt. ProRail lit no ekstra spoaren oanlizze by hegeskoalle Windesheim. Tusken dat terrein en it stasjon komt der in nij spoar by.

Op de lokaasje by knooppunt Herfte wurdt in ferdûbeling fan twa nei fjouwer spoaren makke, sadat fjouwer treinen yn 'e oere fan en nei Fryslân ride kinne. Dat binne no noch twa.

In tunnel by Herfte moat derfoar soargje dat de treinen fan en nei Noard-Nederlân net mear opinoar hoege te wachtsjen. Troch dy ferbetteringen kinne tenei mear treinen rapper Fryslân yn en út ride.